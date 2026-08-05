Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Antika eşyalarla donattığı ofisini adeta müzeye dönüştürdü

        Antika eşyalarla donattığı ofisini adeta müzeye dönüştürdü

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da antika eşyalara ilgi duyan 41 yaşındaki Bekir Dönmez, yıllar içinde topladığı parçalarla kendisi ve ziyaretçileri için nostaljik bir alan oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Antika eşyalarla donattığı ofisini adeta müzeye dönüştürdü

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da antika eşyalara ilgi duyan 41 yaşındaki Bekir Dönmez, yıllar içinde topladığı parçalarla kendisi ve ziyaretçileri için nostaljik bir alan oluşturdu.

        Madeni parayla başlayan antika merakı zamanla artan Dönmez, saat, radyo, eski para, halı, mutfak eşyası, tarım aletleri ve fotoğraf makinelerinin de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde antika eşyayı koleksiyonuna kattı.

        Kentte müteahhitlik yapan Dönmez, Teyyaredüzü Mahallesi'nde ailesi ve arkadaşlarıyla da vakit geçirmek amacıyla oluşturduğu ofisi, biriktirdiği antika eşyalarla donatarak adeta müzeye dönüştürdü.

        Ofiste, farklı dönemlere ait çok sayıda eşya sergileniyor. Dönmez'in nostalji tutkusunun bir parçası olan 1969 model klasik otomobil de ofisinin önünde duruyor.


        - "Eşyaların büyük bölümü 100 yılı aşkın geçmişe sahip"

        Bekir Dönmez, AA muhabirine, hobi olarak başladığı antika merakının yıllar içinde giderek büyüdüğünü söyledi.

        Koleksiyonundaki eşyaların büyük bölümünün 100 yılı aşkın geçmişi bulunduğunu belirten Dönmez, "Bunlar arasında dikiş ve fotoğraf makineleri var. 20'ye yakın radyo, 3 çamaşır makinesi, ahşap sandıklar, 10 gaz lambası, bakır çeşitleri, plaklar var." dedi.

        Dönmez, eşyaların çoğunu Giresun'dan temin ettiğini dile getirerek, bazı parçaları gezdiği yerlerden, hurdacılardan ve internet üzerinden satın aldığını, antikaya ilgisini bilen arkadaşlarının da koleksiyonuna katkıda bulunduğunu ifade etti.

        Satın aldığı 50 yıllık bir evden çıkan eski dokuma halıları da koleksiyonuna eklediğini anlatan Dönmez, farklı yollarla ulaştığı her parçanın kendisi için ayrı bir değer taşıdığını vurguladı.

        - "Antikadan başka merakım yok"

        Dönmez, antikadan başka bir merakı olmadığını belirterek, "Boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Benim için burası önemli." diye konuştu.

        Ofisini ziyaret eden yaşlıların, gençlik yıllarında kullandıkları eşyaları yeniden görme fırsatı bulduğunu, gençlerin ise daha önce hiç karşılaşmadıkları objeleri tanıdığını dile getiren Dönmez, sergilediği antikaların ilgi gördüğünü, kentteki kreşlerden de ziyaretçiler ağırladığını kaydetti.

        Dönmez, nostalji tutkusuyla aldığı 1969 model klasik otomobili ise ayda bir ya da iki kez kullandığını belirterek, "Kapının önünde sergiliyoruz. Onu da koleksiyonumuzun bir parçası haline getirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da "10 dakikada 1 hatim okuyoruz" programı düzenlendi
        Giresun'da "10 dakikada 1 hatim okuyoruz" programı düzenlendi
        Gezici kanser tarama aracı Çanakçı'da hizmete başladı
        Gezici kanser tarama aracı Çanakçı'da hizmete başladı
        Her kullandıklarında dereye düşme korkusu yaşıyorlar
        Her kullandıklarında dereye düşme korkusu yaşıyorlar
        Giresun'daki kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
        Giresun'daki kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
        Giresun'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı
        Giresun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı