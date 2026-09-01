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        Av sezonunun ilk gününde tezgahlar palamutla doldu

        Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları palamutlar tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Av sezonunun ilk gününde tezgahlar palamutla doldu

        Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları palamutlar tezgahlardaki yerini aldı.

        Giresun'da büyük balıkçı tekneleriyle gece saatlerinde avlanan palamut, tezgahlarda tüketiciye sunuldu. Kentte palamudun adedi 150 ila 200 liradan satışa sunuldu.

        Çotanak Balık Pazarı'nda tezgahta satış yapan Şaban Tahaerken, AA muhabirine, ilerleyen günlerde palamudun daha da bollaşmasını beklediklerini söyledi.

        İlk gün olması dolayısıyla fiyatın biraz yüksek olduğunu belirten Tahaerken, "Türkiye'nin diğer bölgelerine de balık gönderildi. Bu bir arz talep meselesi, bunun için fiyat bugün biraz pahalı. İlerleyen günlerde fiyatın düşmesini bekliyoruz." dedi.

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        - Rize

        Rize'de de tezgahlar palamutla doldu.

        Balıkçı Bilgin Küçükmotor, bu sene palamudun bol olacağını ifade ederek, "Balıkçılarımız 'vira bismillah' dedi, artık denizden ne çıkarsa onu satacağız ama bolluk var bu sene." ifadelerini kullandı.

        Küçükmotor, palamudun tanesini 125 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Tanesi 400 gram geliyor, inşallah daha da bol olacak ve fiyatı uygun olacak." diye konuştu.

        Balıkçı Kerim Yavuz da geçen yıl hamsinin, bu yıl ise palamudun bol olduğunu dile getirdi.

        Sezonun bereketli başladığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "İnşallah bu sene bol palamut satacağız ve yiyeceğiz. Bereketli devam edeceğine ve bu sezonun çok güzel geçeceğine inanıyorum. Kayıklar yoğunlukla palamut, istavrit ve mezgit avlıyor. Bugünden itibaren havaların serinlemesiyle birlikte çeşitlerin artacağını düşünüyorum."

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        - Ordu

        Ordu'da avlanan balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu.

        Perşembe ilçesinde 44 yıldır balıkçılık yapan Erdal Çamaş, yeni sezona çok iyi başladıklarını belirterek, "Bu sene palamut çok verimli. Şu anda her tarafta balık kendini gösterdi. Takımlar da gece itibarıyla denize indi. Şu anda Ereğli taraflarında avcılık bayağı bir var. Her tarafta balık var. Bu sene bol bol halkımız balık yiyecek." dedi.

        Palamudun tanesinin 100 ila 200 lira arasında değiştiğini dile getiren Çamaş, mezgit ile istavritin kilosunun ise 400 lira olduğunu aktardı.

        - Trabzon

        Trabzon'un Moloz mevkisinde balık satan Ahmet Çoğalmış da sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi.

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        Bu sezon palamudun çok çıkacağını belirten Çoğalmış, "Görünüşe göre bu sene palamudu bol bol yiyeceğiz. Biz satacağız vatandaşımız da yiyecek." diye konuştu.

        Palamudun tanesinin 100 ila 150 lira arasında satıldığını anlatan Çoğalmış, ilerleyen zamanda fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti.

        Palamut satın alan Yakup Yapan ise "Çok güzel, her çeşit balık var. Şu anda palamut getirdiler. Bundan sonra herhalde bol olacak. Şimdi balık almanın zamanı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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