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        Bulancak'ta denize girilmesine izin verilmiyor

        Giresun'un Bulancak ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bulancak'ta denize girilmesine izin verilmiyor

        Giresun'un Bulancak ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, ilçe genelindeki tüm kıyı ile plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Paylaşımda, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri gerektiği kaydedildi.



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