Bulancak'ta denize girilmesine izin verilmiyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, ilçe genelindeki tüm kıyı ile plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Paylaşımda, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri gerektiği kaydedildi.

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