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        Eski Devlet Bakanı Kara'nın cenazesi Giresun'da defnedildi

        Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı Burhan Kara'nın (77) cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Eski Devlet Bakanı Kara'nın cenazesi Giresun'da defnedildi

        Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı Burhan Kara'nın (77) cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da hayatını kaybeden Kara için Giresun merkezdeki Hacımiktat Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kara'nın naaşı, merkez Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.






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