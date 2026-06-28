Espiye'de "3. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi
Giresun'un Espiye ilçesinde "3. Çocuk Festivali" düzenlendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde "3. Çocuk Festivali" düzenlendi.
Espiye Belediyesince organize edilen festivalde, yüz boyama, sosis balon yapımı, okçuluk ve çizim atölyesi gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Erol Karadere, festivalin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimizde çocuklarımızın karne sevincine ortak olduk. Çocuklarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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