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        Espiye'de öğrenciler ve engellilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Espiye'de öğrenciler ve engellilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri ve engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Nedim Urhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğinde Gülburnu köyü Kıran Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

        İlçe Müftüsü Haki Özgül, yaptığı konuşmada, gençlerin manevi gelişimi ve toplumsal dayanışma bilincinin önemini vurguladı.

        Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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