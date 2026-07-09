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        Giresun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Giresun'un Keşap ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Giresun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Giresun'un Keşap ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Hisarüstü köyündeki bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Ali Güney (71), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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