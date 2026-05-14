Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da ambulans personeli parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        Giresun'da ambulans personeli parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        Giresun'da görev yapan ambulans sürücüleri ve sağlık çalışanları parkurlarda sürüş eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da ambulans personeli parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

        Giresun'da görev yapan ambulans sürücüleri ve sağlık çalışanları parkurlarda sürüş eğitimi alıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünce belirli aralıklarla 2008 yılından bu yana düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" programı bu yıl da devam etti.

        Tirebolu Limanı'nda gerçekleştirilen eğitimde slalom, panik fren ve dar alan manevra parkurlarında sağlık personelinin sürüş kabiliyetleri artırıldı.

        Bunun yanı sıra kaza anında ambulansın nerede durması gerektiği, tehlikeli madde kazalarında yapılması gerekenler, ambulansın periyodik bakımları gibi teorik konularda bilgilendirme yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin etkin müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitimlerin organize edildiğini söyledi.

        Zamanın yanı sıra güvenliğin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, eğitimlerle hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların trafikteki güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerini aktardı.

        Aksoy, şu ana kadar düzenledikleri 14 eğitim programına 350 personelin katıldığını sözlerine ekledi.

        Eğitim koordinatörü Vedat Akkaya ise güvenli sürüşün yanı sıra personelin pratik gelişiminin sağlandığını kaydetti.

        Personelin reflekslerinin ölçüldüğünü anlatan Akkaya, "Parkura giren arkadaşlarımız daha güvenli, daha iyi sürüş tekniği elde ediyorlar. Burada elde ettiği kazanımlarını vakaya giderken de yansıtıyorlar." dedi.

        Eğitime katılan paramedik Ayşenur Sarıaydın, ambulansta sürücü olarak da görev yapabildiklerini ifade ederek, "Bu eğitimlerde daha güvenli sürüş yapmamız, güvenli bir şekilde hastaya ulaşmamız gerektiğini öğrendik." diye konuştu.

        Sarıaydın, parkurdaki uygulamalı eğitimde de sürüşte eksik kalan yönleri tamamladıklarını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"

        Benzer Haberler

        Kurban Bayramı öncesi fındık fiyatları geriledi Giresunlu fındık tüccarı Ha...
        Kurban Bayramı öncesi fındık fiyatları geriledi Giresunlu fındık tüccarı Ha...
        Giresun'da güvenli ulaşım için yoğun mesai
        Giresun'da güvenli ulaşım için yoğun mesai
        Giresun'da, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
        Giresun'da, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
        Giresun ilkbahar renklerine büründü
        Giresun ilkbahar renklerine büründü
        Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı
        Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı
        Giresun'da Dal-Çık Projesi ihalesinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor
        Giresun'da Dal-Çık Projesi ihalesinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor