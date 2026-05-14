Giresun'da ambulans personeli parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor

Giresun'da görev yapan ambulans sürücüleri ve sağlık çalışanları parkurlarda sürüş eğitimi alıyor.



İl Sağlık Müdürlüğünce belirli aralıklarla 2008 yılından bu yana düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" programı bu yıl da devam etti.



Tirebolu Limanı'nda gerçekleştirilen eğitimde slalom, panik fren ve dar alan manevra parkurlarında sağlık personelinin sürüş kabiliyetleri artırıldı.



Bunun yanı sıra kaza anında ambulansın nerede durması gerektiği, tehlikeli madde kazalarında yapılması gerekenler, ambulansın periyodik bakımları gibi teorik konularda bilgilendirme yapıldı.



İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin etkin müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitimlerin organize edildiğini söyledi.



Zamanın yanı sıra güvenliğin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, eğitimlerle hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların trafikteki güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerini aktardı.



Aksoy, şu ana kadar düzenledikleri 14 eğitim programına 350 personelin katıldığını sözlerine ekledi.



Eğitim koordinatörü Vedat Akkaya ise güvenli sürüşün yanı sıra personelin pratik gelişiminin sağlandığını kaydetti.



Personelin reflekslerinin ölçüldüğünü anlatan Akkaya, "Parkura giren arkadaşlarımız daha güvenli, daha iyi sürüş tekniği elde ediyorlar. Burada elde ettiği kazanımlarını vakaya giderken de yansıtıyorlar." dedi.



Eğitime katılan paramedik Ayşenur Sarıaydın, ambulansta sürücü olarak da görev yapabildiklerini ifade ederek, "Bu eğitimlerde daha güvenli sürüş yapmamız, güvenli bir şekilde hastaya ulaşmamız gerektiğini öğrendik." diye konuştu.



Sarıaydın, parkurdaki uygulamalı eğitimde de sürüşte eksik kalan yönleri tamamladıklarını belirtti.







