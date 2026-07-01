Giresun'da "Bir Duruş Aksa" farkındalık projesi başlatıldı

Giresun'da "Bir Duruş Aksa" farkındalık projesi hayata geçirildi.



Bir Duruş Platformu Başkanı Ubeydullah Göktekin, yaptığı açıklamada, projeyle gençlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Gazze'de yaşananların günümüzün en önemli insani meselelerinden biri olduğunu aktaran Göktekin, bu süreçte Kudüs'ün yalnızca siyasi bir gündem olarak değil, inanç, tarih ve medeniyet açısından da yeniden hatırlanması gerektiğini vurguladı.



Göktekin, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası için taşıdığı öneme dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Mescid-i Aksa, Peygamber efendimizin Miraç yolculuğunun merkezidir. İlk kıblemizdir, ilk istikametimizdir. Bu yönüyle yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda medeniyet hafızamızın ve ümmet bilincimizin de en önemli sembollerinden biridir."



Proje kapsamında planlanan farkındalık çalışmalarına değinen Göktekin, farklı şehirlerde gerçekleştirilecek etkinlikler, söyleşiler ve gönüllülük çalışmalarıyla projeyi yaygınlaştırmayı hedeflendiklerini kaydetti.













