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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.

        Esentepe Mahallesi sahilinde denize giren N.D. (45), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.


        Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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