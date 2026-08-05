Giresun'da dereye devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Muharrem Y. (36) idaresindeki 34 FIY 862 plakalı otomobil, Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun Tamdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yolculardan Nurten Y. (48), Amine Sıdıka Y. (13), Tunahan Y. (19), Selçukhan Y. (7) ve Bahar Y. (71) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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