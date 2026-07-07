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        Giresun'da fındıkta dikim sistemleriyle ilgili tarla günü etkinliği düzenlendi

        Giresun'da, fındıkta yoğun dikim sistemleri konusunda üreticilere yönelik tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Giresun'da fındıkta dikim sistemleriyle ilgili tarla günü etkinliği düzenlendi

        Giresun'da, fındıkta yoğun dikim sistemleri konusunda üreticilere yönelik tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Fındık Araştırma Enstitüsünce düzenlenen etkinlikte, "Fındıkta Yoğun Dikim Sistemlerinde Yeni Bir Terbiye Yönteminin Bitkilerin Gençlik Döneminde Vejetatif ve Generatif Gelişmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi" ile ilgili üreticilere teorik bilgi aktarıldı.

        Enstitü bahçesindeki programda, proje kapsamında yetiştirilen fındık ağaçlarını inceleyen üreticilerin soruları uzmanlarca yanıtlandı.

        Projenin yürütücüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Dumanoğlu, gazetecilere, projenin 2020'de başladığını söyledi.

        Arazide bir, iki ve üç sıralı dikim sistemlerini uyguladıklarını belirten Dumanoğlu, bitkilerde kök sistemini kuvvetlendirme, dallandırma uygulama gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Projenin sonuçlarına değinen Dumanoğlu, "Özellikle iki sıralı dikim sisteminde dekarda 444 bitki yer alıyor. Dallandırma uygulamaları olan çizik atma ve perlan yapılarak oluşturduğumuz terbiye sisteminde dekarda, verim-ocak dikim sisteminin 5-6 kat daha fazlasına ulaştı." dedi.


        Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de kurumun çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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