Giresun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Karadeniz Sahil Yolu'nun Düzköy mevkisinde A.A.B. yönetimindeki 34 UMD 89 plakalı otomobil ile Y.B. idaresindeki 55 AED 687 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A.B. ile beraberindeki A.E.Ç. ve A.A, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan sağlık durumu ağır olan A.E.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

