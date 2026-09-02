Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Havvanaz B, İpek B, Zehra G, Selma G. ile Nuran K, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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