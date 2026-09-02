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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Muttalip G. (19) yönetimindeki 28 YF 121 plakalı otomobil, Espiye-Soğukpınar yolunun Direkbükü köyü mevkisinde Hakan K. (28) idaresindeki 28 AAG 747 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Havvanaz B, İpek B, Zehra G, Selma G. ile Nuran K, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Zehra G. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Havvanaz B'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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