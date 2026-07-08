Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1000 samuray arısı salındı

        Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1000 samuray arısı salındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla doğaya 1000 samuray arısı salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1000 samuray arısı salındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla doğaya 1000 samuray arısı salındı.


        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, ilçenin Karademir köyünde düzenlenen programda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadeleyi vatandaşlarla işbirliği içinde sürdürdüklerini söyledi.

        Dilber, kahverengi kokarcanın ülkede 2017'de görüldüğünü belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı eylem planı kapsamında, kışlak alanlarda mücadeleyi önceleyen bir çalışma başlattık. 2023 yılında Türkiye'de ilk defa kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arısı üretmeye başladık. O yıl için 240 bin civarında doğal düşmanları doğaya saldık." dedi.


        Her yıl samuray arısı üretiminin arttığına işaret eden Dilber, yıllık üretimin yaklaşık 1,6 milyona ulaştığını vurguladı.


        Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece samuray arısı ya da kışlak ilaçlanmanın yeterli olmayacağının altını çizen Dilber, "Bakanlığımız imkanlarıyla doğada sülün ve keklik gibi doğal böcek yiyici türlerin popülasyonunu destekleyici çalışma takvimi yürüttük." diye konuştu.

        Dilber ve beraberindekiler, konuşmaların ardından cam tüplerin içindeki 1000 samuray arısını doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!

        Benzer Haberler

        Kelkit Vadisi'nin simgesi dev Türk bayrağı yenilendi
        Kelkit Vadisi'nin simgesi dev Türk bayrağı yenilendi
        Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir sağladı
        Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir sağladı
        Görele'de duyulan şiddetli patlama sesi köy halkını tedirgin etti
        Görele'de duyulan şiddetli patlama sesi köy halkını tedirgin etti
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da fındıkta dikim sistemleriyle ilgili tarla günü etkinliği düzenle...
        Giresun'da fındıkta dikim sistemleriyle ilgili tarla günü etkinliği düzenle...
        Eski Devlet Bakanı Kara'nın cenazesi Giresun'da defnedildi
        Eski Devlet Bakanı Kara'nın cenazesi Giresun'da defnedildi