Giresun'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, K.Ç'nin (70) idaresindeki 34 GCG 160 plakalı otomobil, Asarcık köyü mevkisinde yoldan çıkarak kanala düştü.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.İ, C.İ, K.Ç. ve N.İ. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan N.İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







