Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Giresun'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Giresun'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.Ç'nin (70) idaresindeki 34 GCG 160 plakalı otomobil, Asarcık köyü mevkisinde yoldan çıkarak kanala düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.İ, C.İ, K.Ç. ve N.İ. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan N.İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi

        Benzer Haberler

        Arı kovanlarının üzerinde öğrendiği demircilikte 50 yılı geride bıraktı
        Arı kovanlarının üzerinde öğrendiği demircilikte 50 yılı geride bıraktı
        Denizden çıkıp balık yediler, yeniden kayboldular
        Denizden çıkıp balık yediler, yeniden kayboldular
        Espiye'de "3. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi
        Espiye'de "3. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi
        Bulancak'ta denize girilmesine izin verilmiyor
        Bulancak'ta denize girilmesine izin verilmiyor
        Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
        Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
        Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü