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        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İlçenin Kuşköy köyünde önceki gün yakınları tarafından haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarı yapılan Bahri C.'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


        AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, köy ve çevresinde faaliyetlerini sürdürüyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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