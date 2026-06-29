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        Giresun'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Giresun'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu Talipli köyü mevkisinde A.C.P. (52) idaresindeki 06 EKN 754 plakalı motosiklet, aynı istikametteki S.T. (75) yönetiminde bulunan 28 AS 647 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü Bulancak İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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