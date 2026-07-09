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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giresun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Giresun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


        Karadeniz Sahil Yolu Talipli köyü mevkisinde Aysel T. (53) idaresindeki EL073KC yabancı plakalı otomobil ile Mehmet Zehir'in (79) kullandığı 28 NR 804 plakalı motosiklet çarpıştı

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü Zehir olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Aysel T. ile araçta bulunan Nusret T. (55) ve E.T. (12) Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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