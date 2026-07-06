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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'da otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Giresun'da otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu Adabük Mahallesi mevkisinde Metin Önsoy (70) idaresindeki otomobil, park halinde bulunan 76 AAL 122 plaka çekiciye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Mehmet Güngör Kamburoğlu (80) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü Önsoy ise Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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