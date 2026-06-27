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        Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.


        Alınan bilgiye göre, Ören beldesinde Ş.K. (29) ile E.E. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K, tabancayla E.E'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.E. kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesi'nden Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        E.E. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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