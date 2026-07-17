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        Giresun'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Giresun'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Giresun'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Giresun'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Espiye ilçesine bağlı Çam Mahallesi'nde, H.Ç. idaresindeki 59 ADE 093 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 28 AAK 760 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.V, E.B, E.P. ve K.Y, Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Keşap ilçesinde ise Karadeniz Sahil Yolu güzergahında, D.D'nin kullandığı 55 AAT 845 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

        Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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