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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Giresun'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Giresun'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde 5 Temmuz Pazar günü olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği vurgulandı.


        Vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla Giresun genelindeki tüm sahil ve plajlarda yarın denize girmenin yasaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan kurallara uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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