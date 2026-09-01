Giresun'da yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu.

Merkeze bağlı Debboy mevkisinde park edilen otomobil, bir süre sonra el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etmeye başladı.

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