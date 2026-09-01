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        Giresun'da yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

        Giresun'da el freni çekilmeyen otomobilin üzerine geldiğini fark eden yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Giresun'da yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

        Giresun'da el freni çekilmeyen otomobilin üzerine geldiğini fark eden yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı Debboy mevkisinde park edilen otomobil, bir süre sonra el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etmeye başladı.

        Sürücüsüz ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine doğru yöneldi. Otomobili fark eden yaya, son anda kenara çekilerek aracın altında kalmaktan kurtuldu.

        Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu.

        Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan saksıya çarparak durabildi.

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        Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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