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        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun Belediyesince halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun Belediyesince halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Aksu Mahallesi'ndeki halk pazarında esnafın fiyat etiketi uygulamaları, ürünlerin hijyen koşulları, ölçü ve tartı aletleri ile pazar alanı sınırlarına uygunluğu denetlendi.


        Denetimlerde, kurallara aykırı uygulamalar tespit edilen esnafa gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirmede bulunuldu.


        - Espiye'de yapımı tamamlanan yol açıldı

        Espiye ilçesinin Güzelyurt köyünde devlet-vatandaş iş birliğiyle yapımı tamamlanan 5 kilometrelik beton yol, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, törende yaptığı konuşmada, yolun köy halkına hayırlı olmasını diledi.

        Güzelyurt Köyü Muhtarı Resul Tığ da çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün duasının ardından kurdele kesilerek yol hizmete açıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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