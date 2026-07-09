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        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Eynesil ilçesinde Türk Kızılayı'na 47 kez kan bağışında bulunan Hasan Çırak'a plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Eynesil ilçesinde Türk Kızılayı'na 47 kez kan bağışında bulunan Hasan Çırak'a plaket verildi.

        Düzenli kan bağışçılarını teşvik etmek amacıyla yürütülen program kapsamında Türk Kızılayı görevlilerince Çırak'a plaket ve hediye takdim edildi.

        Hasan Çırak, 14 yıldır düzenli kan bağışında bulunduğunu söyledi.

        Geçmiş yıllarda bir yakınının kan ihtiyacında çok sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çırak, bu durumun kendisini etkilediğini ifade etti.

        Çırak, kan bağışının önemini vurgulayarak, "Kan bağışı hem insani bir görev hem de önemli bir dayanışma örneğidir. Sağlığım el verdiği sürece kan bağışında bulunmaya devam edeceğim." dedi.

        - Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan ziyaret

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Mescid-i Aksa Camisi'nde yaz Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.

        Kavanoz, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kavanoz, kurslarda başarılı olanlara Kur'an-ı Kerim hediye edeceklerini ifade etti.

        Kaymakam Kavanoz'a, ziyareti sırasında İlçe Müftüsü Haki Özgül de eşlik etti.

        - Espiye'de yaylada etkinlik düzenlendi

        Espiye ilçesine bağlı Çakıl Yaylası'nda "3. Düzoba Birlik ve Beraberlik" etkinliği gerçekleştirildi.

        Espiye Soğukpınar Belde Belediyesi ile Gebze Soğukpınarlılar Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte körebe, yakan top, çuval, halat çekme ve ok atma gibi yarışlar yapıldı.


        Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, etkinlikle sıla ve gurbetin birleştiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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