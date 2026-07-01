Görele ve Tirebolu'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.





Görele ilçesindeki tören, Görele Limanı'nda gerçekleştirildi.





Teknelerle limandan hareken eden protokol üyeleri, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli hizmetlerde bulunan Rüsumat No: 4 adlı geminin battığı tahmin edilen Eynesil ilçesi açıklarında şehitler anısına denize çelenk bıraktı.





Tirebolu ilçesindeki tören ise Liman Başkanlığınca organize edildi.





İlçe Liman Başkanı Hakan Aslıyüksek, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Dünyada yük taşımacılığının yüzde 88'inin deniz taşımacılığıyla yapıldığına işaret eden Aslıyürek, denizde başarının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.





Programda, ördek yakalama, kano, bot, yüzme, halat çekme ve deniz dibinden tabak alma gibi yarışmalar yapıldı.





Limanda düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.



