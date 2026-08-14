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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri GÜNCELLEME - Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

        GÜNCELLEME - Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

        Giresun Valiliğince, Keşap ilçesinde sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

        Giresun Valiliğince, Keşap ilçesinde sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışların il merkezinin yanı sıra Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Dereli, Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

        Yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı vurgulanan açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkisinde sel sularına kapılan aracın kurtarıldığı, araçta bulunduğu değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

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        Açıklamada, AFAD Başkanlığından su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir."

        Açıklamada, Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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        - "Arama faaliyetleri titizlikle sürmektedir"

        Giresun Valiliğince, doğu ve kuzey kesimindeki ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle tüm kurumların teyakkuz haline geçtiği belirtildi.

        AFAD Merkezi koordinasyonunda yaşanan olumsuzluklara anında müdahale edildiğine işaret edilerek, "Aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent karayolu kontrollü olarak ulaşıma açılmış olup Keşap ilçesinde sel sularına kapılan bir aracın ekiplerimizce bulunmasının ardından, araçta olduğu değerlendirilen iki vatandaşımızı arama faaliyetleri titizlikle sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, alınan ihbarların titizlikle değerlendirildiği, ulaşım, enerji ve iletişim altyapısında meydana gelen bölgesel aksaklıkların giderilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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        Ayrıca vatandaşlardan, dere yataklarından uzak durmaları ve uyarıları dikkate almaları istendi.

        - Kaybolan kişilerin dayı ve yeğen olduğu belirlendi

        Karadere köyü mevkisinde yaşanan olayda sel sularına kapılan araçta oldukları gerekçesiyle aranan kişilerin Mehmet A. (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah H. (16) olduğu belirlendi.

        Öte yandan, aracı kullanan Ahmet Y'nin (50) olay anında kendi imkanlarıyla kurtulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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