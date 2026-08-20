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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde bulunan cesedin Giresun'da selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

        GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde bulunan cesedin Giresun'da selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

        Trabzon'da dün denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'da selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya (45) ait olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde bulunan cesedin Giresun'da selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

        Trabzon'da dün denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'da selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya (45) ait olduğu bildirildi.

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, ilk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedinin 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunduğu aktarıldı.

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        Arama faaliyetleri devam ederken, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün denizde bulunan cesedin, kayıp Akkaya'ya ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, kesin kimlik tespiti için adli tıp sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Adli Tıp Kurumundan bugün gelen rapor sonucunda, bulunan cansız bedenin Akkaya'ya ait olduğunun kesinleştiği bildirildi.

        Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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