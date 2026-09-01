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        Piraziz'de şiddetli yağış mahalle yollarında hasar oluşturdu

        Giresun'un Piraziz ilçesinde sağanak mahalle yollarında hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Piraziz'de şiddetli yağış mahalle yollarında hasar oluşturdu

        Giresun'un Piraziz ilçesinde sağanak mahalle yollarında hasara neden oldu.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, dün etkili olan yağış dolayısıyla, yollar ve istinat duvarlarındaki hasarın yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını belirtti.

        Yağışın başladığı ilk andan itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Ayyıldız, devletin tüm kurumlarının da yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı ilçede çalışma yaptığını kaydetti.

        Ayyıldız, dayanışma ruhuyla olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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