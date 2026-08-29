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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 yendi.

        75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçta konuk takım, 14. dakikada Ines Maague, 17. dakikada Nazlı Örnek, 22 ile 24. dakikalarda Buket Karadağ, 27. dakikada Meryem Sevent, 34. dakikada Vina Comoja ve 39. dakikada Sara Vranic'in attığı gollerle ilk yarıyı 7-0 önde bitirdi.

        Maça 9 futbolcu ile başlayan Giresun Sanayispor'da ilk yarının sonlarında iki futbolcu ve 45+1. dakikada bir futbolcu daha sakatlanarak oyundan çıktı.

        Karşılaşmanın hakemi, kural gereği maçı 45+1. dakikada bitirdi.

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        Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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