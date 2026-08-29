Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

Maça 9 futbolcu ile başlayan Giresun Sanayispor'da ilk yarının sonlarında iki futbolcu ve 45+1. dakikada bir futbolcu daha sakatlanarak oyundan çıktı.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçta konuk takım, 14. dakikada Ines Maague, 17. dakikada Nazlı Örnek, 22 ile 24. dakikalarda Buket Karadağ, 27. dakikada Meryem Sevent, 34. dakikada Vina Comoja ve 39. dakikada Sara Vranic'in attığı gollerle ilk yarıyı 7-0 önde bitirdi.

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