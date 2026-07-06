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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Mayıs döneminde borsalarda 345 bin 425 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem 70 bin 446 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 67 bin 467 tonla Sakarya, 47 bin 412 tonla Ordu takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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