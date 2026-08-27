Trabzon ve Giresun'da yarın denize girmek yasaklandı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 28 Ağustos'ta il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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