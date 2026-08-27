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        Trabzon ve Giresun'da yarın denize girmek yasaklandı

        Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Trabzon ve Giresun'da yarın denize girmek yasaklandı

        Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 28 Ağustos'ta il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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