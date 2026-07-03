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        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 276 bin 374 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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