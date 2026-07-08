Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, yılın ilk 6 ayında fındık ihracatından 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Türkiye, yılın ilk 6 ayında fındık ihracatından 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 106 bin 53 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 434 milyon 593 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 141 bin 339 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 169 milyon 532 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.