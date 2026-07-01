Yağlıdere'de çiftçilere salep yetiştiriciliği eğitimi verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde salep yetiştiriciliği eğitim toplantısı düzenlendi. Yağlıdere Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, Yağlıdere Belediyesi ile Samsun 19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği koordinesinde, Belediye Salonunda organize edilen toplantıya çitfçiler katıldı. Toplantıda katılımcılara, toprak hazırlama, yumru dikimi, bakım ve gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yetiştirme teknikleri, yasal mevzuat, hasat ve depolama ile pazarlama başlıkları altında bilgi aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.