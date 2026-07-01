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        Yağlıdere'de çiftçilere salep yetiştiriciliği eğitimi verildi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde salep yetiştiriciliği eğitim toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Yağlıdere'de çiftçilere salep yetiştiriciliği eğitimi verildi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde salep yetiştiriciliği eğitim toplantısı düzenlendi.

        Yağlıdere Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, Yağlıdere Belediyesi ile Samsun 19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği koordinesinde, Belediye Salonunda organize edilen toplantıya çitfçiler katıldı.

        Toplantıda katılımcılara, toprak hazırlama, yumru dikimi, bakım ve gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yetiştirme teknikleri, yasal mevzuat, hasat ve depolama ile pazarlama başlıkları altında bilgi aktarıldı.

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