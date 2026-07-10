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        Yeni düzenlemelerle turizm değeri artan Giresun Adası misafirlerini ağırlıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla öne çıkan Giresun Adası'nı ziyaret edenler, yürüyüş yolu ve seyir terası gibi düzenlemeler sayesinde daha konforlu vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Yeni düzenlemelerle turizm değeri artan Giresun Adası misafirlerini ağırlıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla öne çıkan Giresun Adası'nı ziyaret edenler, yürüyüş yolu ve seyir terası gibi düzenlemeler sayesinde daha konforlu vakit geçiriyor.

        Orta Çağ'dan kalma surlar, manastır harabesi, şapel, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak ile martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada, 32 milyon lira maliyetle "Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi" hayata geçirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında yürüyüş yolları, 3 seyir terası, oturma alanları, karşılama merkezi, güvenlik, gişe, kafe ve tuvalet gibi hizmet üniteleri ile yönlendirme tabelaları ve aydınlatma düzenlemeleri yapıldı.

        Haziranda başlayan tekne turlarıyla 40 dönümlük ada, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Yönlendirme tabelalarıyla tarihi kalıntılara kolaylıkla ulaşabilen ziyaretçiler, seyir teraslarında da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

        - "Son zamanlarda burayı daha iyi bir yer haline getirdiler"

        Giresun Adası'nı ilk kez ziyaret eden Arzu Kaya, AA muhabirine, sosyal medyada gördüğü adayı hep merak ettiğini söyledi.

        Kız kardeşiyle adaya geldiklerini belirten Kaya, "Çok güzel, beğendim, kuşlar da güzel. Doğayı çok fazla bozmamak lazım. Turumuzu yaptık. Çocuklarımız için de güzel bir deneyim oldu. Yürüyüş yolları güzel, her şey çok güzel yapılmış." dedi.

        Giresun Lisesi Mehmet Larçın İzci Ocağı lideri Yaşar Ünal ise geçmiş yıllarda adada kamp yaptıklarını anlattı.

        Tarihi kalıntıların yanı sıra adanın mitolojik hikayelere sahip bir yer olduğunu ifade eden Ünal, "Amazon kadınlarının burada yaşadığı biliniyor. Çok güzel bir yer. Son zamanlarda burayı daha iyi bir yer haline getirdiler." diye konuştu.

        Adaya günlük tekne turu düzenleyen firmanın yetkilisi Gökhan Akkuş da yapılan çalışmalarla adanın daha güzel bir hale geldiğini belirtti.

        Temmuz itibarıyla adaya yerli ve yabancı turların artmasını beklediklerini vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

        "En son Yunanistan'dan bir kafile gelip adayı gezdi. Yurt dışından ziyaret bekliyoruz. Özellikle Orta Doğu'dan Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman gibi ülkelere Giresun Adası'nı tanıtmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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