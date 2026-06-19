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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Gümüşhane'de konuştu:

        Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Gümüşhane'de konuştu:

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, son 4-5 yılda personel sayılarının 3 kat artarak 9 binlerden 27 bin 500'e geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Gümüşhane'de konuştu:

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, son 4-5 yılda personel sayılarının 3 kat artarak 9 binlerden 27 bin 500'e geldiğini söyledi.

        Ayyıldız, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için otelde düzenlenen veda programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı" şiarıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Vatandaşların doğrudan hayatına yansıyan, hayatını kolaylaştıran projeleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Ayyıldız, "Özellikle genel kamuoyu algımızda, anketlerimizde vatandaşımızın adalete olan güven duygusunun yükselmesine dönük birtakım gayretlerimiz var." dedi.

        Ayyıldız, yargılamaların süresi konusunda personele önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Son 4-5 yılda personel sayısı 3 kat arttı, 9 binli sayılardan 27 bin 500'e geldi." diye konuştu.

        Dosya sayısının son 3-4 senede yüzde 30-35 arttığını belirten Ayyıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ama maalesef bekleme sürelerimizde hiçbir değişiklik yok. Bekleme sürelerimiz aynen yerinde sayıyor. Dolayısıyla biz şimdi HSK'da yargının etkinliği ve verimliliği bürosuyla, 'Alo Adalet' hattıyla bu yavaşlığı, durgunluğu biraz olsun silkelemek istiyoruz. Tabii ki burada sadece hakim ve savcılar olarak bizim bir sorumluluğumuz yok."

        - "Bölge adliye mahkemelerine de hedef süreleri getiriyoruz"

        Bilirkişilik müessesesi ve müzekkerelerin yazılması gibi çok sayıda soruna neşter vurulması gerektiğini anlatan Ayyıldız, "Ama hasılı son tahlilde herkes kendi evinin önünü temizlemekle mükellef." dedi.

        Ayyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hakim ve savcılar olarak öncelikle kendi işlerimize yoğunlaşmamız, hızımızı ayarlamamız gerekiyor. Bunun için malumunuz hedef sürelerimiz var. Şimdi istinaflara, bölge adliye mahkemelerine de hedef süreleri getiriyoruz. Hakim ve savcılarımızın her gittiğimiz ilde yapılan toplantılarda teklif önerileri oluyor. İşte yaşadıkları zorluklar, yargılama uzamalarına sebebiyet veren hususlar, bunları not alıyoruz. İnşallah bir kısmını, 12. Yargı Paketi Meclise sunuldu, onda çözeceğiz. Uygulamayla çözülecekler, UYAP'ta yapılacak güncellemelerle çözülecekler var. Bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Hamdolsun, gerçekten tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi, Adalet Bakanı'mız da tam bir irade ve cesaret sembolü. Zaten toplumda, 'Şuna dokunulamaz.' denen neredeyse hiçbir grup yok, bu algı kırıldı. Şimdi biz bunu destekleyen nitelikte yargılamaların hızlandırılmasına da hep birlikte omuz vereceğiz. Bu, bir ekip işi. Ne Bakanlık ne HSK ne de adliyelerimiz tek başına bunu çözemez."

        Ayyıldız, kentteki temasları kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ile Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Bayrak'ı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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