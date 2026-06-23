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        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

        Gümüşhane'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

        Gümüşhane'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

        Merkeze bağlı Yukarı köyü mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için araziye giden N.A. (45) ayı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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