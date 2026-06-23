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        Gümüşhane'de girişimcilik kampı ve kadın üreticilere yönelik program düzenlendi

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde "Girişimcilik Kampı" ve "Kadın Üretici Satış Alanı" kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Gümüşhane'de girişimcilik kampı ve kadın üreticilere yönelik program düzenlendi

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde "Girişimcilik Kampı" ve "Kadın Üretici Satış Alanı" kapsamında program gerçekleştirildi.

        Torul Yerel Eylem Grubu Derneğince, ​​​​​​​Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda organize edilen "Girişimcilik Kampı" programında, katılımcılara girişimcilik ve dijital pazarlama alanlarında eğitim verildi.

        Proje Sorumlusu Haydar Akbulut, derneğin faaliyetleri, yürütülen projeler ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demirel de dijital eğitim ve pazarlama konularında sunum gerçekleştirdi.

        Dernek tarafından ilçe meydanında da "Kadın Üretici Satış Alanı" programı kapsamında üreticilere satış alanları teslim edildi.

        İlçe Kaymakamı Koray Çelik, kadın üreticiler için son derece konforlu ve güzel bir alanı faaliyete geçirdiklerini söyledi.

        İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir de kadın üreticiler için oluşturulan alanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



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