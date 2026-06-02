Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı saklandığı depoda yakalandı

        Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı saklandığı depoda yakalandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı saklandığı depoda yakalandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.

        Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta

        Benzer Haberler

        Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı
        Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı
        Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti
        Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Gümüşhane'de konuştu:
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Gümüşhane'de konuştu:
        Özgür Özel Tekke'de konuştu "6 yıl önceki genel başkanı butlan kararıyla te...
        Özgür Özel Tekke'de konuştu "6 yıl önceki genel başkanı butlan kararıyla te...
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız (2)
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız (2)
        Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatını inceledi:
        Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatını inceledi: