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        İtfaiye ekipleri anne leyleğin yavrularını beslemesine yardım ediyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde itfaiye ekipleri, eşi ölen leyleğin 3 yavrusunu beslemesine yardımcı olmak için merdivenle ulaştıkları yuvaya günde bir kez yem bırakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        İtfaiye ekipleri anne leyleğin yavrularını beslemesine yardım ediyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde itfaiye ekipleri, eşi ölen leyleğin 3 yavrusunu beslemesine yardımcı olmak için merdivenle ulaştıkları yuvaya günde bir kez yem bırakıyor.

        Belde merkezinde yuva yapan leyleklerden birinin akıma kapılarak telef olduğunu gören vatandaşlar, yavruların aç kalmasından endişe ederek durumu belediye yetkililerine iletti.

        İtfaiye aracının merdiveniyle direğin tepesindeki yuvaya ulaşan ekipler, burada anne ve 3 yavrusunun olduğunu tespit etti.

        Ekipler, anne leyleğin yavrularını beslemesine yardımcı olmak amacıyla her gün yuvaya bir kez yem bırakıyor.

        - "Yavru leylekler yetişkinliğe erişinceye kadar beslemeye devam edeceğiz"

        Öbektaş Belde Belediye Başkanı Muharrem Kartal, AA muhabirine, geçmişten beri leyleklerin beldenin çeşitli noktalarındaki kavak ağaçlarına yuva yaptığını söyledi.

        Belde merkezine 14 yıl önce yerleştirilen demir direğe leylekler için yuva kurulduğunu anlatan Kartal, buradaki yuvanın ağaçlardakilerden daha sağlam olduğunu ifade etti.

        Aynı zamanda veteriner sağlık teknisyeni olduğunu dile getiren Kartal, leyleklerden birinin elektrik akımına kapılarak telef olduğu bilgisi kendilerine ulaştığında harekete geçtiklerini belirtti.

        Anne leyleğin 3 yavruyu beslemesinin güç olacağı düşüncesinden hareketle yuvaya yem bırakmaya başladıklarını bildiren Kartal, "Yavrular kendini besleyemiyor. Anne leylek yemekleri sindiriyor ve yavrularına parça parça veriyor. Doğal olarak biz de anne leyleği beslemeye çalışıyoruz." dedi.

        Kartal, leylek yavruları yetişkinliğe erişinceye kadar onları beslemeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Belde sakinlerinden Halil Demir ise dronla çekim yaparken yavru leylekleri fark ettiğini söyledi.

        Leyleklerin adeta beldenin sembolü olduğunu anlatan Demir, çocukluk yıllarından beri çevrede her zaman leylek gördüğünü dile getirdi.

        Leylek yavrularının durumunu Kartal'a ilettiğini ifade eden Demir, "Leyleklerden birinin yuvada kalması lazım ki diğeri yemek getirebilsin. Çünkü kartal ve şahin gibi yırtıcı hayvanlar yavrulara zarar verebilir. Belediye Başkanımız da bu konuyla hemen ilgilendi." diye konuştu.

        Demir, konuya duyarlılık gösteren Başkan Kartal'a ve yuvaya her gün yem bırakan ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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