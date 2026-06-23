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        Kelkit'te Sadak Barajı sayesinde ekili alanlar yüzde 77 arttı

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Sadak Barajı sulama sistemi, tarımsal üretimde dönüşümü hızlandırarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kelkit'te Sadak Barajı sayesinde ekili alanlar yüzde 77 arttı

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Sadak Barajı sulama sistemi, tarımsal üretimde dönüşümü hızlandırarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        İlçedeki 10 köyde yaklaşık 6 bin 300 hektar tarım arazisi, 2014'te su tutulmaya başlanan ve 2025'te devreye alınan modern sulama sistemiyle düzenli olarak sulanıyor.

        Geçmişte su sıkıntısı nedeniyle sınırlı alanda üretim yapan çiftçiler, suya kavuşan topraklarda hububat, şeker pancarı, Kelkit Şeker Fasulyesi ve yem bitkileri yetiştirerek daha yüksek verim ve gelir elde ediyor.

        - "Bu yılki yağışlarla baraj yüzde 100 doluluk oranına ulaştı"

        Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, Sadak Barajı'nın bölgenin en büyük sulama yatırımı olduğunu söyledi.

        Yılmaz, söz konusu barajın tarımsal üretimin artırılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve balıkçılığın desteklenmesi amacıyla inşa edildiğini ifade etti.

        Bu yılki yağışlarla barajın yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Sadak Barajı bölgemiz için büyük bir nimet. Baraj bölgenin ekonomik, sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla inşa edildi ve bugün aktif olarak kullanılıyor. Yaklaşık 24 milyon metreküp su hacmine sahip tesisimiz, 63 bin dönüm (6 bin 300 hektar) arazinin sulanmasına imkan sağlıyor."

        - "Ekili alanlarda önemli oranda artış yaşandı"

        Yılmaz, Sadak Barajı'nın ilçe ekonomisine katkı sağladığına işaret ederek, "Hububat, şeker pancarı, yem bitkileri ile Kelkit için büyük önem taşıyan şeker fasulyesi fabrikasına yönelik ürünler sulama alanı içerisinde yetiştiriliyor." dedi.

        Sulama imkanlarının genişlemesiyle ekili alanlarda önemli oranda artış yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, daha önce 1831 hektar olan ekili alanın 3 bin 241 hektara yükselerek, yüzde 77 arttığını kaydetti.

        Yılmaz, Kelkit'in tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir bölge olduğunu belirterek, süren sulama projelerinin tamamlanmasıyla ilçenin bölge ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

        - "Sulama projesinden büyük fayda sağladık"

        Kılıçlı köyü çiftçilerinden Güven Mutlu da fasulye, buğday, yonca ve patates yetiştirdiğini dile getirerek, sulama projesinden büyük fayda sağladıklarını ifade etti.

        Önceden su sıkıntısı nedeniyle sulama yapmanın oldukça zahmetli olduğunu anlatan Mutlu, "Suyu kanaldan çıkarmak zor oluyordu. Şimdi ise su tarlalarımızın başına kadar geliyor. Yağmurlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Sulamanın buraya gelmesi çok güzel oldu." dedi.

        Mutlu, modern sulama sistemiyle ektiği 50 hektarlık alanı, 100 hektara çıkardığını da kaydetti.

        Sökmen köyü çiftçilerinden Nevzat Üstün de yaklaşık 30 yıldır arpa, buğday ve yonca ektiğini söyledi.

        Sulama sisteminden önce 50 dönüm arazide üretim yaptığını aktaran Üstün, sulama imkanlarının gelişmesiyle ekim alanını 150 dönüme çıkardığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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