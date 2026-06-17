Sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz okula geldi

Gümüşhane'de sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi. Kelkit ilçesindeki Şehit Servet Asmaz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eymen Aktaş, Hayat Bilgisi Dersi kapsamında gerçekleştirilen sınıf başkanlığı seçiminde, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ı okula getireceği vaadinde bulundu. Seçimi kazanan öğrencinin videolu mesaj gönderdiği Yılmaz, Aktaş'ın sözünü gerçekleştirmek için okulu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.