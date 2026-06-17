Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz okula geldi

        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz okula geldi

        Gümüşhane'de sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadiyle Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz okula geldi

        Gümüşhane'de sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.


        Kelkit ilçesindeki Şehit Servet Asmaz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eymen Aktaş, Hayat Bilgisi Dersi kapsamında gerçekleştirilen sınıf başkanlığı seçiminde, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ı okula getireceği vaadinde bulundu.


        Seçimi kazanan öğrencinin videolu mesaj gönderdiği Yılmaz, Aktaş'ın sözünü gerçekleştirmek için okulu ziyaret etti.


        Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de ayağını patpata kaptıran şahıs hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de ayağını patpata kaptıran şahıs hayatını kaybetti
        Gümüşhane'nin "Sarıçiçek" köyü doğaseverleri ağırlıyor
        Gümüşhane'nin "Sarıçiçek" köyü doğaseverleri ağırlıyor
        Gümüşhane'de milli heyecan sabahın erken saatlerinde başladı
        Gümüşhane'de milli heyecan sabahın erken saatlerinde başladı
        Sadece 20 gün sürüyor; Gümüşhane'deki o vadi sarıya boyandı
        Sadece 20 gün sürüyor; Gümüşhane'deki o vadi sarıya boyandı
        Şehir hayatından kaçanlar Gümüşhane'nin o gölünde buluştu
        Şehir hayatından kaçanlar Gümüşhane'nin o gölünde buluştu
        Dağcılar, 700 yıllık Kov Kalesi'ne Türk bayrağı asarak Milli Takım'a destek...
        Dağcılar, 700 yıllık Kov Kalesi'ne Türk bayrağı asarak Milli Takım'a destek...