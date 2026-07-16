AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bizler kızıyla erkeğiyle, anasıyla bacısıyla hep beraber bu barış iklimini canımız pahasına kurduk, bu barış iklimini canımız pahasına da koruyacağız Allah'ın izniyle." dedi.



AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığınca, çevresindeki dağlarda halen kar örtüsünün bulunduğu, yeşile bürünen alanlarda ise çiçeklerin açtığı ve sunduğu görsel zenginlikle doğaseverlerin rotası haline gelen 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda "Kadın Şenliği" düzenlendi.



Kadınların ilgi gösterdiği şenliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, katılımcılarla selamlaştı, kadın kooperatiflerinin kurduğu stantları gezdi.



Ercan, burada yaptığı konuşmada, alandakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.



Kentin dağlarında artık terörün değil huzurun konuşulduğunu, kadınların şenlik düzenlediğini belirten Ercan, şöyle konuştu:



"Bu topraklarda barış hakim olacaksa öncelikle sizlerin sayesinde olacak. Önce bu güzel annelerimizin, hanımlarımızın sayesinde olacak. Çünkü annelerimiz, 'Artık biz evlatlarımızı şehit vermek istemiyoruz, dağa göndermek de istemiyoruz. Bu topraklarda barış olsun istiyoruz.' diyor. Doğru mu? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız her daim, 'Kürdüyle, Türküyle hep beraber bir olacağız. Bu topraklara barışı hakim kılacağız.' diyor. Hamdolsun bugün artık Hakkari'nin dağlarında barış rüzgarları esiyor. Hakkari'nin dağlarında bizler halaylar çekiyoruz, şarkılar söylüyoruz. Ne mutlu bizlere, sizlere."



Birlik ve beraberlik sayesinde hem ülkede hem de ülke dışından hiçbir düşmanın millete etki edemeyeceğini belirten Ercan, şunları kaydetti:



"Hiçbir düşman topraklarımıza ayak basamaz. Çünkü bizlerin, Türkiye'mizin sathında düşmana verecek ne bir karış toprağımız var ne de bir civan, mert evladımız var artık. Bizler kızıyla erkeğiyle, anasıyla bacısıyla hep beraber bu barış iklimini canımız pahasına kurduk, bu barış iklimini canımız pahasına da koruyacağız Allah'ın izniyle. AK kadınlarımız Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun tüm vatandaşlarımıza ulaşırlar. Bugün artık 6 milyon 130 bin üyemizle dünyanın en büyük kadın hareketi, en büyük kadın teşkilatı konumundayız. İşte bizler bugün dünyada bir numara olmuşsak bu siz kıymetli kardeşlerimin, siz kıymetli Hakkarili hanımların sayesinde."



Ülkeyi dünyada daha iyi yerlere getirme konusunda azimli ve gayretli olduklarını dile getiren Ercan, barışı da ilelebet hakim kılma konusunda kararlı olduklarını, bunun için çok bedeller ödendiğini ifade etti.



Birlik ve beraberliğin önemini yüzyıllar öncesinden bildiklerini aktaran Ercan, şöyle devam etti:



"Bizi bölmeye, ayırmaya çalıştılar. 'Sen Türk'sün, sen Kürt'sün.' demeye kalktılar. Ama hayır. 'Biz hep beraber bir ümmetiz.' dedik. Bizler Türkü'yle, Kürdü'yle hep beraber bir ümmetiz. Kalbimiz bugün Gazze ve Kudüs için yanıyor. Kalbimiz dünyadaki tüm mazlumlar için atıyor, onlar için birlikte dua ediyoruz. Bunun için bugünden itibaren bu barış iklimini korumak üzere hep birlikte hane hane dolaşacağız, gönüllere dokunacağız. Çünkü emin olun, sizler ve bizler diye bir ayrım yok. Hepimiz biriz, hepimiz Türkiye'yiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde gerek Hakkari'mizde gerek tüm ilçelerimiz ve beldelerimizde hizmet anlayışını sürdürecek belediyeleri destekleyeceğiz. Genel seçimlerde de barışın lideri olarak nitelendirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz inşallah."



AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da geçmişi geçmişte bıraktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hakkari'den Edirne'ye kadar ülkede huzurun, kardeşliğin ve sevginin hakim olduğunu söyledi.



Hakkari'nin artık huzurun, kardeşliğin, sevginin ve dağların başkenti olmaya devam edeceğini belirten Kaya, "Kadın kardeşlerimizin elinin değdiği her iş bereketlidir, mübarektir, inşadır, ihyadır. Bugün Berçelan Yaylamızda 1. Kadın Şenliği'ni düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirerek bundan sonra her yaz gerek ilimizden gerek çevre illerden misafirlerle yaylamızda kadın şenliğini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Kadın Kolları İl Başkanı Güneş Hayva da Türkiye'nin huzuruna ve kardeşliğine sahip çıkma iradesini hep birlikte ortaya koyduklarını kaydederek, "Berçelan'ın zirvelerinden yükselen bu ses, ayrışmanın değil, kucaklaşmanın, korkunun değil umudun, çatışmanın değil kardeşliğin sesidir. Bu ses terörsüz Türkiye'nin sesidir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye ancak huzurun hakim olduğu, evlatlarımızın geleceğe güvenle baktığı, anaların gözyaşının dindiği, kardeşliğin kökleştiği bir Türkiye'dir. Bugün Hakkari'den, yıllarca yaşanan acılara rağmen kardeşliğinden vazgeçmeyen bu kadim şehirden tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Biz huzurun, kardeşliğin tarafındayız. Biz Terörsüz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.



Müzik dinletisinin ardından Ercan, yayıkta ayran yaptı, katılımcılarla halay çekti.



Şenliğe, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca, il ve ilçe teşkilatı mensupları ile kadınlar katıldı.

