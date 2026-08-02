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        Hakkari Valisi Taşyapan, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Hakkari Valisi Taşyapan, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgelerini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Binbir Kapı ve Göllerbaşı üs bölgelerine gitti.


        Üs bölgelerinde incelemelerde bulunan, çalışmalar hakkında komutanlardan bilgi alan Taşyapan, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

        Taşyapan, bölgede fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Ardından bazı kısımlarında kar örtüsünün kalkmadığı Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi gezen Taşyapan, ilgililerden bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı, doğaseverlerle görüştü.

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