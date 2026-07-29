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        Hakkari'de 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ve 1810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Hakkari'de 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ve 1810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda, bir kargo paketinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram, 2 araçta 5 kilo 508 gram ve şehirlerarası yolcu otobüsünde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile bir evde yapılan aramada 1810 captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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