Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kutlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Öğretmenevinde verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor ve 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal karşıladı.

Masaları dolaşarak resepsiyona katılanlarla sohbet eden Zor, milletin bağımsızlık ve birlik iradesinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin, milletin vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engelin bulunmadığının en büyük göstergesi olduğunu belirten Zor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yürütülen Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasıyla Türk milletinin istiklalinden ve istikbalinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

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Büyük zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsız yaşama kararlılığının, vatan sevgisinin, cesaretinin ve sarsılmaz iradesinin eşsiz bir tezahürü olduğunu ifade eden Zor​​​​​​​, şunları kaydetti:

"Bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve Cumhuriyetimizi gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bugün Hakkari'mizde de aynı inanç ve kararlılıkla kardeşliğimizi, huzurumuzu ve dayanışmamızı güçlendirerek şehrimiz ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Binlerce yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, ortak değerlerimiz ve ortak geleceğimiz etrafında kenetlenmeye devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınması, milletimizin huzur ve refahının daha da yükseltilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Programa, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Hakkari 2. İdare Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Bayram, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.