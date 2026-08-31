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        Hakkari'de 7 kilo 393 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Hakkari'de 7 kilo 393 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye-İran hudut hattında çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında İran uyruklu M.Y.Ş. yakalandı.

        Şüphelinin bulunduğu bölgede araziye gizlenmiş çantada yapılan aramada 2 bidonda 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelinin üst aramasında ise 6 sentetik ecza bulundu.

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        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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