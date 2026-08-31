Hakkari'de 7 kilo 393 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye-İran hudut hattında çalışma yürüttü.

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