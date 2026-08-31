Hakkari'de 7 kilo 393 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye-İran hudut hattında çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında İran uyruklu M.Y.Ş. yakalandı.
Şüphelinin bulunduğu bölgede araziye gizlenmiş çantada yapılan aramada 2 bidonda 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin üst aramasında ise 6 sentetik ecza bulundu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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