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        Hakkari'de besiciler ot hasadına başladı

        Hakkari'de besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için ot biçmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Hakkari'de besiciler ot hasadına başladı

        Hakkari'de besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için ot biçmeye başladı.

        Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, besiciler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaiye başladı.


        Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden besiciler, akşam saatlerine kadar süren çalışmanın ardından biçilen otları kuruması için tarlada bekletiyor.


        Daha sonra balya haline getirilen otlar kış aylarında kullanılmak üzere depolanıyor.

        Durankaya beldesinde yaşayan besicilerden Aydın Artık, otların olgunlaşmasıyla hasat döneminin başladığını söyledi.

        Geçmişte ot biçme işleminin tamamının tırpanla yapıldığını ifade eden Artık, "Teknolojinin gelişmesiyle kullanılan biçer makineleri işlerimizi kolaylaştırdı. Makine sayesinde günlük biçilen ot miktarı arttı. Komşular olarak her zaman birbirimize destek oluyoruz. Hakkari'de kış çok zor geçiyor. Bu yüzden hayvanların yem sıkıntısı yaşamaması için yaz aylarında yoğun mesai harcıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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